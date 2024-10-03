Силы обороны поразили с помощью ATACAMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М"
Киев • УНН
Украинские силы обороны поразили баллистическими ракетами ATACAMS российскую РЛС «Небо-М». Уничтожение этой станции существенно снижает способность рф обнаруживать и перехватывать воздушные цели, создавая благоприятные условия для использования крылатых ракет.
Вооруженные Силы Украины поразили баллистическими ракетами ATACAMS российскую радиолокационную станцию «Небо-М». Ее уничтожение существенно снижает способность армии рф выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели, заявили в четверг в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции «Небо-М»
Как указали в Генштабе, РЛС «Небо-М» является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более чем 100 миллионов долларов США.
Уничтожение РЛС «Небо-М», как говорят в Генштабе, создаст благоприятный «воздушный коридор» для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.
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