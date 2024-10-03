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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны поразили с помощью ATACAMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М"

Силы обороны поразили с помощью ATACAMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М"

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 06:48  •  4167 просмотра

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Украинские силы обороны поразили баллистическими ракетами ATACAMS российскую РЛС «Небо-М». Уничтожение этой станции существенно снижает способность рф обнаруживать и перехватывать воздушные цели, создавая благоприятные условия для использования крылатых ракет.

Вооруженные Силы Украины поразили баллистическими ракетами ATACAMS российскую радиолокационную станцию «Небо-М». Ее уничтожение существенно снижает способность армии рф выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели, заявили в четверг в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции «Небо-М»

- говорится в заявлении Генштаба.

Как указали в Генштабе, РЛС «Небо-М» является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более чем 100 миллионов долларов США.

Уничтожение РЛС «Небо-М», как говорят в Генштабе, создаст благоприятный «воздушный коридор» для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь3 октября 2024, 05:33 • 7105 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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