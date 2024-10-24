Сили оборони тримають Часів Яр на Донеччині
Київ • УНН
Українські військові продовжують утримувати Часів Яр на Донеччині, попри спроби ворога прорватися. Окупанти діють малими групами по 200-300 метрів одна від одної, переважно вночі.
Українські військові тримають Часів Яр в Бахмутському районі на Донеччині. Про це заявив т.в.о командира взводу роти Рубпак 24 окремого штурмового батальйону (ОШБ) Айдар Станіслав Бунятов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Часів Яр ми тримаємо. Ворог намагається обходити зі сторони переправи, з правого флангу і зліва зі сторони Калинівки
За його словами, ворогу подекуди вдається прорватися, тому що він задіює багато малих груп, які просуваються на дистанції один від одного - 200-300 метрів, переважно роблячи це вночі.
Таким чином накопичується на точках на початку штурму, а вже потім починають вже штурмувати наші позиції. Так, як ворога багато не всі навали вдається відбити, але ми стараємося, робота кипить цілими днями
Також він наголосив, що ворог досить активний й потребує рішучої відповіді, тому що він розуміє тільки силу.
Доповнення
23 жовтня речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявляла, що ситуація в Часовому Яру залишається складною, але окупанти не змогли прорвати канал Сіверський Донець, як про це раніше повідомляло видання Bild. Деякі російські штурмові групи забігають за канал, але подібні спроби одразу блокуються і групи знищуються.
СБУ затримала оператора БПЛА, який наводив ворожу артилерію на свою бригаду під час боїв за Часів Яр15.10.24, 10:07 • 16763 перегляди