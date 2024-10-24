Силы обороны держат Часов Яр в Донецкой области

Украинские военные держат Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом заявил в.и.о. командира взвода роты Рубпак 24 отдельного штурмового батальона (ОШБ) Айдар Станислав Бунятов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Часов Яр мы держим. Враг пытается обходить со стороны переправы, с правого фланга и слева со стороны Калиновки

По его словам, врагу иногда удается прорваться, потому что он задействует много малых групп, которые продвигаются на дистанции друг от друга - 200-300 метров, преимущественно делая это ночью.

Таким образом накапливается на точках в начале штурма, а уже потом начинают уже штурмовать наши позиции. Так, как врага много не все нашествия удается отбить, но мы стараемся, работа кипит целыми днями