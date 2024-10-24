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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны держат Часов Яр в Донецкой области

Силы обороны держат Часов Яр в Донецкой области

Киев  •  УНН

17:51 • 7055 просмотра

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Украинские военные продолжают удерживать Часов Яр в Донецкой области, несмотря на попытки врага прорваться. Оккупанты действуют малыми группами по 200-300 метров друг от друга, преимущественно ночью.

Украинские военные держат Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом заявил в.и.о. командира взвода роты Рубпак 24 отдельного штурмового батальона (ОШБ) Айдар Станислав Бунятов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Часов Яр мы держим. Враг пытается обходить со стороны переправы, с правого фланга и слева со стороны Калиновки

- сказал Бунятов.

По его словам, врагу иногда удается прорваться, потому что он задействует много малых групп, которые продвигаются на дистанции друг от друга - 200-300 метров, преимущественно делая это ночью.

Таким образом накапливается на точках в начале штурма, а уже потом начинают уже штурмовать наши позиции. Так, как врага много не все нашествия удается отбить, но мы стараемся, работа кипит целыми днями

- рассказал Бунятов.

Также он отметил, что враг достаточно активен и требует решительного ответа, потому что он понимает только силу.

Дополнение

23 октября спикер оперативно-тактической группировки войск «Луганск» Анастасия Бобовникова заявляла, что ситуация в Часовом Яру остается сложной, но оккупанты не смогли прорвать канал Северский Донец, как об этом ранее сообщало издание Bild. Некоторые российские штурмовые группы забегают за канал, но подобные попытки сразу блокируются и группы уничтожаются.

СБУ задержала оператора БПЛА, который наводил вражескую артиллерию на свою бригаду во время боев за Часов Яр15 октября 2024, 07:07 • 14562 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
chasiv-yarЧасов Яр
ukrainaУкраина
donetskДонецк