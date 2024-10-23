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Ситуація в Часовому Яру складна, але росіяни не змогли пройти канал - речниця ОТУВ “Луганськ”

Київ • УНН

 • 19632 перегляди

Речниця ОТУ "Луганськ" спростувала інформацію про прорив каналу Сіверський Донець російськими військами в Часовому Яру. Штурмові групи, що перетинають канал, блокуються та знищуються.

Ситуація в Часовому Яру складна, але росіяни не змогли пройти канал - речниця ОТУВ “Луганськ”

Наразі ситуація в Часовому Яру залишається складною, але окупанти не змогли прорвати канал Сіверський Донець, як про це раніше повідомляло видання Bild. Деякі російські штурмові групи забігають за канал, але подібні спроби одразу блокуються і групи знищуються. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає УНН.

На жаль, ситуація в Часовому Яру складна, однак ворог не зміг пройти канал, як це заявляє Bild, жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал, але подібні спроби одразу блокуються і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, тому техніка не може пройти через канал, оскільки, щоб пройшла техніка необхідне наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються 

- сказала Бобовнікова.

Контекст

Днями аналітик видання Bild Юліан Рьопке стверджував, що російські війська прорвали оборону Часово Яру на південь від міста та планують наступати.

Нагадаємо

Вчора, 22 жовтня, представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак заявляв, що армії рф вдалось "вклинитися" в українську лінію оборони біля Часового Яру і перетнути канал Сіверський Донець - Донбас. Тривають бої.

Згодом речник 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в коментарі ЗМІ спростував дану інформацію, зазначивши, що в Часів Яр російські малі піхотні групи входять, але вже не виходять, адже стають заблокованими через контроль дронів.

"Окупанти там знаходяться тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають. Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони", - сказав Полухін.

Павло Башинський

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