Ситуація в Часовому Яру складна, але росіяни не змогли пройти канал - речниця ОТУВ “Луганськ”

Наразі ситуація в Часовому Яру залишається складною, але окупанти не змогли прорвати канал Сіверський Донець, як про це раніше повідомляло видання Bild. Деякі російські штурмові групи забігають за канал, але подібні спроби одразу блокуються і групи знищуються. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, передає УНН.

На жаль, ситуація в Часовому Яру складна, однак ворог не зміг пройти канал, як це заявляє Bild, жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал, але подібні спроби одразу блокуються і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, тому техніка не може пройти через канал, оскільки, щоб пройшла техніка необхідне наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються