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Ситуация в Часовом Яру сложная, но россияне не смогли пройти канал - пресс-секретарь ОТГ "Луганск"

Ситуация в Часовом Яру сложная, но россияне не смогли пройти канал - пресс-секретарь ОТГ "Луганск"

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 13:06  •  2354 просмотра

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Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" опровергла информацию о прорыве канала Северский Донец российскими войсками в Часовом Яру. Штурмовые группы, пересекающие канал, блокируются и уничтожаются.

Сейчас ситуация в Часовом Яру остается сложной, но оккупанты не смогли прорвать канал Северский Донец, как об этом ранее сообщало издание Bild. Некоторые российские штурмовые группы забегают за канал, но подобные попытки сразу блокируются и группы уничтожаются. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

К сожалению, ситуация в Часовом Яру сложная, однако враг не смог пройти канал, как это заявляет Bild, ни одного прорыва там нет. Да, некоторые штурмовые группы забегают за канал, но подобные попытки сразу блокируются и группы уничтожаются. Линия канала контролируется нашей артиллерией и дронами, поэтому техника не может пройти через канал, поскольку, чтобы прошла техника необходимо наведение мостов. Они этого не могут сделать, поскольку эти попытки также быстро заканчиваются 

- сказала Бобовникова.

Контекст

На днях аналитик издания Bild Юлиан Рёпке утверждал, что российские войска прорвали оборону Часово Яра к югу от города и планируют наступать.

Напомним

Вчера, 22 октября, представитель пресс-службы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак заявлял, что армии рф удалось "вклиниться" в украинскую линию обороны возле Часового Яра и пересечь канал Северский Донец - Донбасс. Продолжаются бои.

Впоследствии представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии СМИ опроверг данную информацию, отметив, что в Часов Яр российские малые пехотные группы входят, но уже не выходят, ведь становятся заблокированными из-за контроля дронов.

"Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают. То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", - сказал Полухин.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
bildБильд
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