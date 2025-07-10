Сибіга зустрівся з комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос: основні тези

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення глави зовнішньополітичного відомства у соцмережі Х.

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"Продуктивна зустріч з комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос щодо порядку денного Україна-ЄС. Вдячний за її особисті зусилля та підтримку на шляху нашої інтеграції до ЄС", - написав Сибіга.

Він підкреслив, що розширення ЄС - найкраща інвестиція в європейську безпеку та стабільність, яка "зміцнює весь європейський проєкт".

Критично важливо розблокувати рішення в рамках відкриття переговорних кластерів, зокрема Кластеру 1. Я наголосив, що одна країна не може підривати цей процес - зазначив глава МЗС.

За його словами, сторони також зосередилися на кроках щодо збільшення тиску на росію.

"Ефективне застосування санкцій та їх подальше посилення залишаються критично важливими для того, щоб позбавити росію ресурсів для війни. Наступний 18-й пакет має розгорнути весь потенціал санкційного тиску ЄС", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що початок переговорів про вступ України до ЄС не вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн-членів. Тим часом блокування Угорщиною підштовхнуло ЄС до пошуку правових рішень для продовження євроінтеграції.

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