Сибига встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос: основные тезисы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Обсуждались вопросы интеграции Украины в ЕС, разблокирования переговорных кластеров и усиления санкционного давления на Россию.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение главы внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
Детали
"Продуктивная встреча с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос относительно повестки дня Украина-ЕС. Благодарен за ее личные усилия и поддержку на пути нашей интеграции в ЕС", - написал Сибига.
Он подчеркнул, что расширение ЕС - лучшая инвестиция в европейскую безопасность и стабильность, которая "укрепляет весь европейский проект".
Критически важно разблокировать решения в рамках открытия переговорных кластеров, в частности Кластера 1. Я подчеркнул, что одна страна не может подрывать этот процесс
По его словам, стороны также сосредоточились на шагах по увеличению давления на Россию.
"Эффективное применение санкций и их дальнейшее усиление остаются критически важными для того, чтобы лишить Россию ресурсов для войны. Следующий 18-й пакет должен развернуть весь потенциал санкционного давления ЕС", – отметил Сибига.
Напомним
Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Тем временем блокирование Венгрией подтолкнуло ЕС к поиску правовых решений для продолжения евроинтеграции.
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