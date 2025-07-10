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Сибига встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос: основные тезисы

Киев • УНН

 • 209 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Обсуждались вопросы интеграции Украины в ЕС, разблокирования переговорных кластеров и усиления санкционного давления на Россию.

Сибига встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос: основные тезисы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение главы внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Детали

"Продуктивная встреча с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос относительно повестки дня Украина-ЕС. Благодарен за ее личные усилия и поддержку на пути нашей интеграции в ЕС", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что расширение ЕС - лучшая инвестиция в европейскую безопасность и стабильность, которая "укрепляет весь европейский проект".

Критически важно разблокировать решения в рамках открытия переговорных кластеров, в частности Кластера 1. Я подчеркнул, что одна страна не может подрывать этот процесс

- отметил глава МИД.

По его словам, стороны также сосредоточились на шагах по увеличению давления на Россию.

"Эффективное применение санкций и их дальнейшее усиление остаются критически важными для того, чтобы лишить Россию ресурсов для войны. Следующий 18-й пакет должен развернуть весь потенциал санкционного давления ЕС", – отметил Сибига.

Напомним

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Тем временем блокирование Венгрией подтолкнуло ЕС к поиску правовых решений для продолжения евроинтеграции.

В Дании считают, что Венгрия заслуживает ограничения права голоса в ЕС - Politico03.07.25, 18:44 • 1489 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Андрей Сибига
Европейский Союз
Венгрия
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