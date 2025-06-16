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Сибіга: удар по Кременчуку - частина кампанії рф проти енергоінфраструктури України

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що поки світ зосереджений на Близькому Сході, москва атакує енергомережу України, ігноруючи мирні переговори. Він закликав до жорстких санкцій проти російської енергетики.

Сибіга: удар по Кременчуку - частина кампанії рф проти енергоінфраструктури України

Удар росіян по енергетичній інфраструктурі Кременчука є не чим іншим, як частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури. Про це написав в соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Як зазначив головний український дипломат, москва має намір атакувати енергетичну мережу України, поки увага всього світу зосереджена на Близькому Сході.

Це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США. Насправді він демонструє повну ігнорування їх, посилюючи терор проти України

– заявив Сибіга.

На думку очільника МЗС, стратегія партнерів України має полягати в тому, щоб завдати сильного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.

Ліміт ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження для "тіньового флоту" та його капітанів, а також інші енергетичні санкції. Вдарте Путіна по болю — це просуне, а не завадить мирному процесу

– написав Сибіга.

Нагадаємо

росіяни вдарили по Кременчуку ракетами різних типів та дронами. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський назвав це плювком у спроби міжнародної спільноти зупинити війну.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітика
Сибіга Андрій Іванович
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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