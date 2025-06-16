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Сибига: удар по Кременчугу - часть кампании рф против энергоинфраструктуры Украины

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Андрей Сибига заявил, что пока мир сосредоточен на Ближнем Востоке, москва атакует энергосеть Украины, игнорируя мирные переговоры. Он призвал к жестким санкциям против российской энергетики.

Сибига: удар по Кременчугу - часть кампании рф против энергоинфраструктуры Украины

Удар россиян по энергетической инфраструктуре Кременчуга является не чем иным, как частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры. Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Как отметил главный украинский дипломат, москва намерена атаковать энергетическую сеть Украины, пока внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке.

Это особенно цинично, учитывая постоянные попытки путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США. На самом деле он демонстрирует полное игнорирование их, усиливая террор против Украины

– заявил Сибига.

По мнению главы МИД, стратегия партнеров Украины должна заключаться в том, чтобы нанести сильный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

Лимит цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения для "теневого флота" и его капитанов, а также другие энергетические санкции. Ударьте Путина по боли — это продвинет, а не помешает мирному процессу

– написал Сибига.

Напомним

россияне ударили по Кременчугу ракетами разных типов и дронами. Была повреждена энергетическая инфраструктура. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это плевком в попытки международного сообщества остановить войну.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаполитика
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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