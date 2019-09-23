Святкування Дня села на Херсонщині завершилося сутичкою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Чоловік вдарив іншого в обличчя на Дні села Праві Саги на Херсонщині, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Вчора, 22 вересня, близько 23:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував 37-річний житель міста Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом Олешківським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події.
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