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Святкування Дня села на Херсонщині завершилося сутичкою

Святкування Дня села на Херсонщині завершилося сутичкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Чоловік вдарив іншого в обличчя на Дні села Праві Саги на Херсонщині, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Вчора, 22 вересня, близько 23:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував 37-річний житель міста Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом Олешківським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Нікополі побили прокурора, коли він намагався розняти п'яну бійку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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