Світоліна отримала сьомий номер посіву на US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уродженка Одеси Еліна Світоліна єдиною з українок отримала номер посіву в рамках турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на US Open.
Завдяки нинішньому становищу в рейтингу WTA Світоліна буде сьомою сіяною на US Open. Перший рядок отримала румунка Сімона Халеп, другий - у датчанки Каролін Возняцкі, а третій - у Слоан Стівенс.
Примітно, що вище свого рейтингу була посіяна тільки американка Серена Вільямс. Шестикратна чемпіонка US Open, що посідає 26-е місце в рейтингу, отримала 17-й номер посіву.
Примітно, що крім Світоліної в основній сітці змагань Великого Шолома Україну представлять Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.
Додамо також, харків'янка на попередньому US Open вперше в кар'єрі дісталася до другого тижня, але в матчі 1/8 фіналу в напруженому трьохсетовому поєдинку поступилася майбутній фіналістці турніру Медісон Кіз.
Як повідомляв УНН, Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу турніру в Цинциннаті.