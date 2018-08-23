Свитолина получила седьмой номер посева на US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Уроженка Одессы Элина Свитолина единственной из украинок получила номер посева в рамках турнира Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на US Open.
Благодаря нынешнему положению в рейтинге WTA Свитолина будет седьмой сеяной на US Open. Первую строку получила румынка Симона Халеп, вторая - у датчанки Каролин Возняцки, а третья - у Слоан Стивенс.
Примечательно, что выше своего рейтинга была посеяна только американка Серена Уильямс. Шестикратная чемпионка US Open, занимающая 26-е место в рейтинге, получила 17-й номер посева.
Примечательно, что кроме Свитолиной в основной сетке соревнований Большого Шлема Украины представят Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская.
Добавим также, харьковчанка на предыдущем US Open впервые в карьере добралась до второй недели, но в матче 1/8 финала в напряженном трехсетовом поединке уступила будущей финалистке турнира Мэдисон Киз.
Как сообщал УНН, Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати.