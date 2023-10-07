Світ спостерігає: Байден вистув із зверненням щодо нападу на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден виступив із зверненням щодо терористичного нападу на Ізраїль, наголосивши, що підтримка США буде твердою та непохитною. Про це пише CNN, передає УНН.
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“Ніколи немає виправдання терористичним атакам”, — сказав Байден у своєму виступі з Білого дому.
Він додав, що США будуть підтримувати Ізраїль. "Ми подбаємо про те, щоб вони мали допомогу, якої потребують їхні громадяни, і вони могли продовжувати захищати себе", - сказав президент.
Президент США також закликав інші сторони, ворожі Ізраїлю, використовувати ці атаки.
"Світ спостерігає", — попередив він.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та наголосив, що США підтримують Ізраїль і повністю підтримують право Ізраїлю захищатися.