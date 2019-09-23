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Сутичка на Дні села на Херсонщині: депутат побив іншого обранця громади

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Під час сутички на Дні села Праві Саги на Херсонщині депутат обласної ради побив депутата районної ради. Такі деталі повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Терміново виїхав в Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районої ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", - вказав Ковальов.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що чоловік вдарив іншого в обличчя на Дні села Праві Саги на Херсонщині, відкрито кримінальне провадження.

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