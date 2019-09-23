Сутичка на Дні села на Херсонщині: депутат побив іншого обранця громади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Під час сутички на Дні села Праві Саги на Херсонщині депутат обласної ради побив депутата районної ради. Такі деталі повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Терміново виїхав в Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районої ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", - вказав Ковальов.
Нагадаємо, у поліції повідомили, що чоловік вдарив іншого в обличчя на Дні села Праві Саги на Херсонщині, відкрито кримінальне провадження.