Суспільство чекає від ВАКС повернення довіри до правосуддя - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українці очікують від Вищого антикорупційного суду повернення довіри до правосуддя в країні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві, передає кореспондент УНН.
"Ви знаєте, які очікування у суспільства від вашої роботи, від роботи Вищого антикорупційного суду, – перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкладеного через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам нашої країни віри в те, що дійсно є справедливість", - зазначив Зеленський.
За його словами, наразі суддів ВАКС чекає розгляд понад двохсот справ топ-корупціонерів.
Нагадаємо, днем початку роботи Вищого антикорупційного суду визначено 5 вересня. Відповідне рішення було ухвалено під час зборів суддів ВАКС ще у травні.