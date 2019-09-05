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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106120 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119100 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110725 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116981 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149749 просмотра

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Общество ждет от ВАКС возвращения доверия к правосудию - Зеленский

Общество ждет от ВАКС возвращения доверия к правосудию - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11477 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинцы ожидают от Высшего антикоррупционного суда возвращение доверия к правосудию в стране. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга по случаю начала осуществления судопроизводства ВАКС в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, какие ожидания у общества от вашей работы, от работы Высшего антикоррупционного суда, - перед вами сегодня действительно большой вызов. И это не просто возвращение гражданам вложенного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров нашей страны. Это возвращение гражданам нашей страны веры в то, что действительно есть справедливость", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас судей ВАКС ждет рассмотрение более двухсот дел топ-коррупционеров.

Напомним, днем начала работы Высшего антикоррупционного суда определено 5 сентября. Соответствующее решение было принято на собрании судей ВАКС еще в мае.

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