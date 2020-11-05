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Суркіси просять Печерський суд стягнути на їхню користь кошти "Привату": засідання призначено на грудень

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва 4 грудня розгляне позов родини Суркісів про стягнення грошових коштів з ПАТ "КБ "Приватбанк". Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

З відповідним позовом родина Суркісів звернулася до Печерського райсуду наприкінці жовтня. Печерський райсуд прийняв позовну заяву Суркісів, і відкрив провадження у справі. Вказана справа буде розглядатись за правилами позовного (загального) провадження. Підготовче засідання у справі відбудеться 4 грудня, о 12 годині.

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Варто зазначити, що мова про справу, яка раніше слухалася у судах першої та апеляційної інстанцій. Служителі Феміди прийняли рішення стягнути грошові кошти з ПриватБанку на користь родини Суркісів. Втім, Верховий Суд рішення судів попередніх інстанцій скасував.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що позов у цій справі подано на захист майнових прав на вклади, які позивачі вважають порушеними у зв’язку з визнанням їх пов’язаними особами. Такий спір за суб’єктним складом підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов’язаних з сім’єю Суркісів, до державного ПриватБанку. Справа стосується депозитів компаній і відсотків по ним на 350 млн доларів. 8 вересня виконання вказаної ухвали Печерського суду зупинив Верховний Суд.

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Також нагадаємо, згідно із заявою Мін’юсту, поки ще так і не було доведено, що гроші офшорів Суркісів дійсно належать позивачам.

Крім того, у легальності походження цих коштів сумніваються американські аудитори з компанії Kroll.

Там, зокрема, вказують на існування схеми виведення з "ПриватБанку" близько 150 млн доларів, яке відбувалося через офшорні компанії, афільовані з родиною Суркісів.

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