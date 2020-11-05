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Суркисы просят Печерский суд взыскать в их пользу средства "Привата": заседание назначено на декабрь

Суркисы просят Печерский суд взыскать в их пользу средства "Привата": заседание назначено на декабрь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева 4 декабря рассмотрит иск семьи Суркисов о взыскании денежных средств с ОАО "КБ "Приватбанк". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

С соответствующим иском семья Суркисов обратилась в Печерский райсуд в конце октября. Печерский райсуд принял исковое заявление Суркисов, и открыл производство по делу. Указанная дело будет рассматриваться по правилам искового (общего) производства. Подготовительное заседание по делу состоится 4 декабря, в 12:00.

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Стоит отметить, что речь о деле, которое ранее слушалось в судах первой и апелляционной инстанций. Служители Фемиды приняли решение взыскать денежные средства с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов. Впрочем, Верховой Суд решение судов предыдущих инстанций отменил.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклады, которые истцы считают нарушенными в связи с признанием их связанными лицами. Спор по субъектному составу подлежит рассмотрению судами гражданской юрисдикции.

Напомним, ранее Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается депозитов компаний и процентов по ним на 350 млн долларов. 8 сентября исполнение указанного постановления Печерского суда остановил Верховный Суд.

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Также напомним, согласно заявлению Минюста, пока еще так и не было доказано, что деньги оффшоров Суркисов действительно принадлежат истцам.

Кроме того, в легальности происхождения этих средств сомневаются американские аудиторы из компании Kroll.

Там, в частности, указывают на существование схемы вывода из "ПриватБанка" около 150 млн долларов, которое происходило через оффшорные компании, аффилированные с семьей Суркисов.

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