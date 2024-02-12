Сумщина: росіяни атакували прикордоння 14 разів, пролунало понад півсотні вибухів

Російські військові 14 разів атакували прикордоння Сумської області. Били з мінометів, артилерії, атакували дронами. Загалом в області пролунало впродовж доби понад півсотні вибухів. Про ситуацію в регіоні йдеться у вечірньому зведенні Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів – з мінометів, артилерії, FPV дроном камікадзе та ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади. скидання – поточнили в ОВА.

Деталі

Станом на 21.00 12 лютого в області зафіксували:

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів)

Великописарівська громада: здійснено обстріли з міномету (24 вибухів), артилерії (3 вибухи). Також з території рф ворожий дрон-камікадзе типу "FPV" здійснив атаку (1 вибух).

Білопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано 2 вибухи (FPV-дрон), БпЛА квадракоптерного типу скидання боєприпасу типу ВОГ (1 вибух) та артобстріли (13 вибухів).

Зафіксований рух ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей

Нагадаємо

Напередодні росіяни 26 разів обстріляли 7 населених пунктів Сумської області, використовуючи різноманітну вогнепальну зброю, включаючи міномети, артилерію, гранатомети і танки, що призвело до 153 вибухів і пошкодження окремих районів.