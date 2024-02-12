Сумщина: росіяни атакували прикордоння 14 разів, пролунало понад півсотні вибухів

ukenru
19:41 • 39659 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91436 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113442 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115495 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230239 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155996 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146594 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132711 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53036 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46489 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40070 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47958 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42767 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230236 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384946 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440247 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448635 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113440 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130404 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124602 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98486 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107736 перегляди
Актуальне
Сумщина: росіяни атакували прикордоння 14 разів, пролунало понад півсотні вибухів

Сумщина: росіяни атакували прикордоння 14 разів, пролунало понад півсотні вибухів

Київ • УНН

 • 26588 перегляди

Російські військові 14 разів атакували кордон Сумської області в Україні, використовуючи міномети, артилерію, безпілотники та іншу зброю, що призвело до понад 50 вибухів по всій області.

Російські військові 14 разів атакували прикордоння Сумської області. Били з мінометів, артилерії, атакували дронами. Загалом в області  пролунало впродовж доби понад півсотні вибухів. Про ситуацію в регіоні йдеться у вечірньому зведенні Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів – з мінометів, артилерії, FPV дроном камікадзе та ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади. скидання

– поточнили в ОВА.

Деталі

Станом на 21.00 12 лютого в області зафіксували:

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів)

Великописарівська громада: здійснено обстріли з міномету (24 вибухів), артилерії (3 вибухи). Також з території рф ворожий дрон-камікадзе типу "FPV" здійснив атаку (1 вибух).

Білопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.              

Краснопільська громада: зафіксовано 2 вибухи (FPV-дрон), БпЛА квадракоптерного типу скидання боєприпасу типу ВОГ (1 вибух) та артобстріли (13 вибухів).

Зафіксований рух ударних БпЛА у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей12.02.24, 22:24 • 27356 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні росіяни 26 разів обстріляли 7 населених пунктів Сумської області, використовуючи різноманітну вогнепальну зброю, включаючи міномети, артилерію, гранатомети і танки, що призвело до 153 вибухів і пошкодження окремих районів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
bilopilliaБілопілля
khotynХотин
sumyСуми
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64