Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  106032 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  118935 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  131391 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  240670 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  295240 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  250835 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  290057 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317733 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250372 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208502 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
sumyСумы
Loading...
Новости по теме

Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Российские военные 14 раз атаковали границу Сумской области в Украине, используя минометы, артиллерию, беспилотники и другое оружие, что привело к более 50 взрывам по всей области.

Война •   •  1808 просмотра
Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Ударные беспилотники иранского производства направляются из Херсонской области на Днепропетровщину

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что была обнаружена новая группа беспилотников Shahed иранского производства, которые летели с Херсонщины в направлении Днепропетровской области.

Война •   •  2252 просмотра
Ударные беспилотники иранского производства направляются из Херсонской области на Днепропетровщину

Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей

Начиная с 17 февраля, российские силовики будут проводить поквартирные обходы на временно оккупированных украинских территориях с целью запугивания жителей и идентификации избирателей для проведения фейковых выборов.

Война •   •  4900 просмотра
Подготовка к "выборам": рф на ВОТ проведет проверки помещений потенциальных избирателей

Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды

Около 3 000 тонн нефтепродуктов вытекло в окружающую среду вблизи Харькова из-за российской атаки на нефтебазу, но пробы не обнаружили нефти в питьевой воде.

Общество •   •  6057 просмотра
Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды

Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских ударных беспилотниках, которые направляются к Днепру

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что несколько групп вражеских ударных беспилотников направляются в сторону Днепра.

Война •   •  6565 просмотра
Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских ударных беспилотниках, которые направляются к Днепру

Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей

Военно-воздушные силы Украины предупредили о движении российских ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Война •   •  9574 просмотра
Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей

Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях

Воздушные силы Украины предупреждают о возможном ракетном ударе иранских беспилотников по Херсонской и Николаевской областях.

Война •   •  10637 просмотра
Военно-воздушные силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Херсонской и Николаевской областях

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Зеленский планирует посетить Париж и Берлин во время Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы лоббировать перед европейскими лидерами скорейшее предоставление военной помощи, которая поможет Украине противостоять российскому вторжению.

Война •   •  11167 просмотра
Зеленский планирует посетить Париж и Берлин, чтобы лоббировать помощь для Украины - Bloomberg News

Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу

Сенатор Джеймс Вэнс утверждает, что законопроект о помощи Украине может связать руки президенту Трампу в случае его переизбрания. По данным СМИ, Вэнс является одним из самых откровенных противников помощи Украине.

Политика •   •  11943 просмотра
Пакет помощи Украине: сенатор-республиканец считает, что законопроект может "связать руки" Трампу

"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму

Оккупанты постоянно маневрируют в Крыму, перераспределяя свои системы противовоздушной обороны и запасы боеприпасов из-за того, что украинские войска делают "дыры" в их позициях и знают их местонахождение.

Война •   •  14541 просмотра
"Призрак Бельбека" не дает покоя: Гуменюк о постоянных маневрах в оккупированном Крыму