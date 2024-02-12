Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Российские военные 14 раз атаковали приграничье Сумской области. Били из минометов, артиллерии, атаковали дронами. Всего в области прозвучало в течение суток более полусотни взрывов. О ситуации в регионе говорится в вечерней сводке Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов - из минометов, артиллерии, FPV дроном камикадзе и ВОГ с БпЛА. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады - поточнили в ОВА.

Детали

По состоянию на 21.00 12 февраля в области зафиксировали:

Хотинская громада: враг бил из минометов (10 взрывов)

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из миномета (24 взрывов), артиллерии (3 взрыва). Также с территории рф вражеский дрон-камикадзе типа "FPV" совершил атаку (1 взрыв).

Белопольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: зафиксировано 2 взрыва (FPV-дрон), БпЛА квадракоптерного типа сброса боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв) и артобстрелы (13 взрывов).

Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении Днепропетровской и Запорожской областей

Напомним

Накануне россияне 26 раз обстреляли 7 населенных пунктов Сумской области, используя разнообразное огнестрельное оружие, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки, что привело к 153 взрывам и повреждению отдельных районов.