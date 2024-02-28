Сумщина: росіяни 42 рази обстріляли регіон, пролунало понад дві сотні вибухів
Київ • УНН
У середу росіяни 42 рази обстріляли Сумську область України, зафіксувавши 204 вибухи ворожих снарядів в 11 громадах.
Російські військові 42 рази у середу обстріляли Сумську область. Під вогонь ворога потрапили мешканці 11 громад. Загалом в регіоні зафіксували 204 вибухи від ворожих снарядів. Про це звітує у вечірньому зведенні щодо ситуації в області Сумська ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.
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По Білопіллю ворог бив з мінометів, артилерії й танків. По Свеській громаді загарбники вдарили ракетами з реактивного літака.
Есманьську ОТР окупанти обстрілювали з автоматичної зброї, гранатометів та мінометів. А по Новослобідській вдарили зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів.
З мінометів та артилерії ворог також бив по Краснопільській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.
У Ворожбянській ОТГ зафіксували одну атаку російським БПлА.
А Хотінську й Великописарівську громади ворог накрив мінометним вогнем, та завдав ударів FPV-дронами.
БпЛА росіяни атакували й Юнаківську громаду. Там окупанти скинули дроном три боєприпаси ВОГ, а після здійснили ще й мінометні обстріли.