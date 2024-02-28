Сумщина: россияне 42 раза обстреляли регион, прозвучало более двух сотен взрывов

Российские военные 42 раза в среду обстреляли Сумскую область. Под огонь врага попали жители 11 громад. Всего в регионе зафиксировали 204 взрыва от вражеских снарядов. Об этом отчитывается в вечерней сводке по ситуации в области Сумская ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 204 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свесская громады. - сообщили в Сумской ОВА.

Детали

По Белополью враг бил из минометов, артиллерии и танков. По Свесской громаде захватчики ударили ракетами из реактивного самолета.

Эсманскую ОТР оккупанты обстреливали из автоматического оружия, гранатометов и минометов. А по Новослободской ударили из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов.

Из минометов и артиллерии враг также бил по Краснопольской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской громадах.

В Ворожбянской ОТГ зафиксировали одну атаку российским БПлА.

А Хотинскую и Великописаревскую громады враг накрыл минометным огнем, и нанес удары FPV-дронами.

БпЛА россияне атаковали и Юнаковскую громаду. Там оккупанты сбросили дроном три боеприпаса ВОГ, а после осуществили еще и минометные обстрелы.