Сумщина: россияне 42 раза обстреляли регион, прозвучало более двух сотен взрывов
Киев • УНН
В среду россияне 42 раза обстреляли Сумскую область Украины, зафиксировав 204 взрыва вражеских снарядов в 11 громадах.
Российские военные 42 раза в среду обстреляли Сумскую область. Под огонь врага попали жители 11 громад. Всего в регионе зафиксировали 204 взрыва от вражеских снарядов. Об этом отчитывается в вечерней сводке по ситуации в области Сумская ОВА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 204 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Свесская громады.
Детали
По Белополью враг бил из минометов, артиллерии и танков. По Свесской громаде захватчики ударили ракетами из реактивного самолета.
Эсманскую ОТР оккупанты обстреливали из автоматического оружия, гранатометов и минометов. А по Новослободской ударили из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов.
Из минометов и артиллерии враг также бил по Краснопольской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской громадах.
В Ворожбянской ОТГ зафиксировали одну атаку российским БПлА.
А Хотинскую и Великописаревскую громады враг накрыл минометным огнем, и нанес удары FPV-дронами.
БпЛА россияне атаковали и Юнаковскую громаду. Там оккупанты сбросили дроном три боеприпаса ВОГ, а после осуществили еще и минометные обстрелы.
Сумщина: россияне 42 раза обстреляли регион, прозвучало более двух сотен взрывов
В среду россияне 42 раза обстреляли Сумскую область Украины, зафиксировав 204 взрыва вражеских снарядов в 11 громадах.
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