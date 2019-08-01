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Суддя Вовк пообіцяв 2 серпня з'явитись на допит ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк пообіцяв у п’ятницю, 2 серпня прибути до Генеральної прокуратури на допит разом з адвокатами. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

«Завтра разом із адвокатами, як і належить, о 14:00 прибуду до Генеральної прокуратури України. Від слідчих дій не ховаюсь. Будемо захищатися і доводити нашу правоту. Цікаво, чи готовий директор НАБУ так само своєчасно прибути до Сарненського суду і відповідати перед законом щодо протоколу про корупцію? Чи ми знову, замість розгляду його справи, дивитимемося чергове Ситник-шоу для ЗМІ, як це вже було 26 липня?», - написав Вовк.

Як повідомляв УНН, напередодні до ГПУ викликали голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів Євгена Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.

Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

У той самий день на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади.

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