Суд заочно обрав запобіжний захід для нардепа Дмитрука
Київ • УНН
Суд заочно призначив тримання під вартою для нардепа Артема Дмитрука, який втік з України. Запобіжний захід буде застосовано після повернення Дмитрука в Україну, його оголошено в міжнародний розшук.
Суд заочно призначив запобіжний захід нардепу Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Запобіжний захід буде застосовано, коли Дмитрука повернуть в Україну.
Нардепа Дмитрука оголошено в міжнародний розшук29.08.24, 12:15 • 12863 перегляди
Нагадаємо
25 серпня ЗМІ повідомляли, що нардеп Артем Дмитрук втік з країни.
Згодом стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.
Апарат Верховної Ради заявив, що нардеп Артем Дмитрук не направлявся у закордонне відрядження. Раніше повідомлялося про підозру Дмитруку та його можливий незаконний виїзд з України.
Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.
Наразі встановлюють людей, які допомогли нардепу Дмитруку втекти з України – Костін27.08.24, 14:10 • 12124 перегляди