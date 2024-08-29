Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Мера пресечения будет применена, когда Дмитрука вернут в Украину.

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Напомним

25 августа СМИ сообщали, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны.

Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.

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