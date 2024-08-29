Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука
Киев • УНН
Суд заочно назначил содержание под стражей для нардепа Артема Дмитрука, который сбежал из Украины. Мера пресечения будет применена после возвращения Дмитрука в Украину, он объявлен в международный розыск.
Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Мера пресечения будет применена, когда Дмитрука вернут в Украину.
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Напомним
25 августа СМИ сообщали, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны.
Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.
Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.
Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.
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