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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 18:35  •  11583 просмотра

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Суд заочно назначил содержание под стражей для нардепа Артема Дмитрука, который сбежал из Украины. Мера пресечения будет применена после возвращения Дмитрука в Украину, он объявлен в международный розыск.

Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Мера пресечения будет применена, когда Дмитрука вернут в Украину.

Нардепа Дмитрука оголошено в міжнародний розшук29 августа 2024, 09:15 • 11259 просмотров

Напомним

25 августа СМИ сообщали, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны.

Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.

Наразі встановлюють людей, які допомогли нардепу Дмитруку втекти з України – Костін27 августа 2024, 11:10 • 11514 просмотров

Антонина Туманова

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