Суд визнав незаконним виділення землі під Національне військове меморіальне кладовище
Київ • УНН
Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження про виділення землі для Національного військового меморіального кладовища. Земля повертається Боярській лісодослідній станції.
Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) у Facebook.
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Зазначається, що відповідне рішення суд виніс слідом за судом першої інстанції - Київським окружним адміністративним судом.
"Сьогодні Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під Меморіальний військовий цвинтар біля села Мархалівка. … Таким чином земля повертається її колишньому власнику - Боярській лісодослідній станції, а цільове призначення змінюється, тепер це не землі кладовища, а державний лісовий фонд. У зв'язку з цим тепер незрозуміло, що там робить дирекція військового кладовища та найняті їй лісоруби
В КЕКЦ сподіваються, що для кладовища буде знайдене "справжнє гідне і законне місце".
Нагадаємо
На початку липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги Національного військового меморіального кладовища, підготовлено 6 тисяч місць для поховань. Невдовзі розпочнуться перші поховання, триває будівництво другого пускового комплексу.
Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво23.04.25, 16:00 • 112298 переглядiв