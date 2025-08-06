Суд признал незаконным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище
Киев • УНН
Шестой Апелляционный административный суд признал незаконным распоряжение о выделении земли для Национального военного мемориального кладбища. Земля возвращается Боярской лесоопытной станции.
Шестой Апелляционный административный суд признал незаконным распоряжение Киевской областной военной администрации №275 от 14 марта 2024 года "Об изъятии и предоставлении в постоянное пользование земельного участка с изменением целевого назначения Государственному учреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" (НВМК). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в Facebook.
Детали
Отмечается, что соответствующее решение суд вынес вслед за судом первой инстанции - Киевским окружным административным судом.
"Сегодня Апелляционный суд признал незаконным выделение земли под Мемориальное военное кладбище возле села Мархаловка. … Таким образом земля возвращается ее бывшему владельцу - Боярской лесоопытной станции, а целевое назначение меняется, теперь это не земли кладбища, а государственный лесной фонд. В связи с этим теперь непонятно, что там делает дирекция военного кладбища и нанятые ей лесорубы
В КЭКЦ надеются, что для кладбища будет найдено "настоящее достойное и законное место".
Напомним
В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди Национального военного мемориального кладбища, подготовлено 6 тысяч мест для захоронений. Вскоре начнутся первые захоронения, продолжается строительство второго пускового комплекса.
Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство23.04.25, 16:00 • 112295 просмотров