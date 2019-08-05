Суд вимагає у ДМС документи щодо громадянства Супрун

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні відбулось підготовче засідання у справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра та визнання її дій протиправними. Під час засідання суд зобов’язав Державну міграційну службу України надати документи щодо припинення американського громадянства Супрун, передає УНН із посиланням на прес-службу Окружного адмінсуду Києва.

"Суд зобов’язав Державну міграційну службу України надати належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує припинення Уляною Супрун громадянства США, виданого уповноваженим органом США", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, суд також ухвалив витребувати від Секретаріату Кабінету Міністрів України копії протоколів засідань уряду, в яких приймала участь в.о. міністра Уляна Супрун з моменту призначення її на цю посаду та до 5 серпня включно. Вказані матеріали необхідно надати до суду протягом місяця – до 5 вересня 2019 року.

Як повідомили у прес-службі, наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук подав до суду на Супрун і заявляє, що вона не може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. За його словами, у Супрун нібито є громадянство США.

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