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Суд требует у ГМС документы о гражданстве Супрун

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признания ее действий противоправными. Во время заседания суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить документы о прекращении американского гражданства Супрун, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева.

"Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Ульяной Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США", - говорится в сообщении.

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Кроме того, суд также постановил вытребовать от Секретариата Кабинета Министров Украины копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра Ульяна Супрун с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно. Указанные материалы необходимо предоставить в суд в течение месяца - до 5 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе, следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019 года.

Напомним, депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения. По его словам, у Супрун якобы есть гражданство США.

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