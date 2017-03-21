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Суд у справі А.Чийгоза розпочинає допит свідків захисту - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю верховний суд анексованого Криму допитає 21 березня першого свідка з боку захисту в “справі Чийгоза” - голову ЦВК Курултаю кримських татар Заїра Смедляєва. Про це повідомив адвокат Ахтема Чийгоза Микола Полозов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

“Ми почнемо з Заїра. Перша частина обвинувачення - це складання злочинного плану 25 числа, тому нам потрібні всі подробиці, а Заїр - людина обізнана. Він знає і про структуру Меджлісу, і про взаємини всередині, як все відбувалося. Він нам розповість, чи складав Чийгоз цей злочинний план. Може бути, бачив, як той сидів з олівцем і щось там креслив" - зазначив М.Полозов.

Адвокат заявив, що більше 50 осіб виявили бажання виступити свідками з боку захисту.

“У нас не так багато свідків, які потрапили в обвинувальний висновок. Спочатку допитаємо тих, яких слідство вважає такими, а далі - у порядку явки. Нам треба, щоб кількість була приблизно паритетною, але подивимося, як суд на це відреагує: чи буде перешкоджати в тому, щоб викликати цих свідків. Хоча за законом він не має такого права”, - додав захисник А.Чийгоза.

За його словами, якщо суд задовольнить клопотання захисту про допит усіх свідків, то процес триватиме ще кілька місяців.

“Також у нас ще є і письмові докази. Подивимося, як це буде розгортатися в динаміці”, - підсумував М.Полозов.

Як повідомляв УНН, 6 лютого верховний суд окупованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах під стінами” кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

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