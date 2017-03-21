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Суд по делу А.Чийгоза начинает допрос свидетелей защиты - адвокат

Суд по делу А.Чийгоза начинает допрос свидетелей защиты - адвокат

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю верховный суд аннексированного Крыма допросит 21 марта первого свидетеля со стороны защиты по "делу Чийгоза" - главу ЦИК Курултая крымских татар Заира Смедляева. Об этом сообщил адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы начнем с Заира. Первая часть обвинения - это составление преступного плана 25 числа, поэтому нам нужны все подробности, а Заир - человек знающий. Он знает и о структуре Меджлиса, и о взаимоотношениях внутри, как все происходило. Он нам расскажет, составлял ли Чийгоз этот преступный план. Может быть, видел, как тот сидел с карандашом и что-то чертил", - отметил Н.Полозов.

Адвокат заявил, что более 50 человек изъявили желание выступить свидетелями со стороны защиты.

"У нас не так много свидетелей, которые попали в обвинительное заключение. Сначала допросим тех, которых следствие считает таковыми, а далее - в порядке явки. Нам надо, чтобы количество было примерно паритетным, но посмотрим, как суд на это отреагирует. Будет ли будет препятствовать в том, чтобы вызвать этих свидетелей. Хотя по закону он не имеет такого права", - добавил защитник А.Чийгоза.

По его словам, если суд удовлетворит ходатайство защиты о допросе всех свидетелей, то процесс будет продолжаться еще несколько месяцев.

"Также у нас есть еще и письменные доказательства. Посмотрим, как это будет разворачиваться в динамике", - подытожил Н.Полозов.

Как сообщал УНН, 6 февраля Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 г".

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