Суд розпочав розгляд справи щодо О.Царьова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата Партії регіонів Олега Царьова. Про це повідомив головуючий суддя Павло Слободян, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання секретар повідомила, що до суду не з'явився обвинувачений О.Царьов, хоча був належно повідомлений про час та дату засідання.
При цьому захисник сказала, що їй не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним. На її думку, О.Царьов може перебувати у Криму.
Головуючий суддя П.Слободян вирішив продовжити розгляд справи за відсутності обвинуваченого.
Нагадаємо, у провадженні Шевченківського райсуду перебуває обвинувальний акт щодо Олега Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за ч.3 ст. 103 і ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу.
25 березня у ГПУ повідомляли, що направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування, яке закінчено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно колишнього народного депутата України О.Царьова за ч.2 ст.110 та ч.3 ст.109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу).
О.Царьов обвинувачується у тому, що в період із квітня по травень 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост Президента України, він взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки” з використанням засобів масової інформації.
О.Царьова оголошено у розшук.