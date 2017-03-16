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Суд начал рассмотрение дела в отношении О.Царева

Суд начал рассмотрение дела в отношении О.Царева

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Партии регионов Олега Царева. Об этом сообщил судья Павел Слободян, передает корреспондент УНН.

В начале судебного заседания секретарь сообщила, что в суд не явился обвиняемый О.Царев, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте заседания.

При этом защитник сказала, что ей не удалось связаться со своим подзащитным. По ее мнению, О.Царев может находиться в Крыму.

Председательствующий судья П.Слободян решил продолжить рассмотрение дела при отсутствии обвиняемого.

Напомним, в производстве Шевченковского райсуда находится обвинительный в отношении О.Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч.3 ст. 103 и ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса.

25 марта в ГПУ сообщали, что направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального досудебного расследования, которое закончено Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении бывшего народного депутата Украины О.Царева по ч.2 ст.110 и ч.3 ст .109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия направлены на насильственное изменение и свержение конституционного строя).

О.Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост Президента Украины, он принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации.

О.Царев объявлен в розыск.

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