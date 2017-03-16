Суд начал рассмотрение дела в отношении О.Царева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Партии регионов Олега Царева. Об этом сообщил судья Павел Слободян, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания секретарь сообщила, что в суд не явился обвиняемый О.Царев, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте заседания.
При этом защитник сказала, что ей не удалось связаться со своим подзащитным. По ее мнению, О.Царев может находиться в Крыму.
Председательствующий судья П.Слободян решил продолжить рассмотрение дела при отсутствии обвиняемого.
Напомним, в производстве Шевченковского райсуда находится обвинительный в отношении О.Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч.3 ст. 103 и ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса.
25 марта в ГПУ сообщали, что направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального досудебного расследования, которое закончено Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении бывшего народного депутата Украины О.Царева по ч.2 ст.110 и ч.3 ст .109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия направлены на насильственное изменение и свержение конституционного строя).
О.Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост Президента Украины, он принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации.
О.Царев объявлен в розыск.