Суд обрав запобіжний захід прикордоннику, який, вірогідно, застрелив порушника кордону – ДБР

Прикордоннику, який використав зброю проти цивільного особи, яка намагалася перетнути кордон з Румунією, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону, передає УНН.

На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави