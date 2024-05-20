Суд обрав запобіжний захід прикордоннику, який, вірогідно, застрелив порушника кордону – ДБР
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для прикордонника, який смертельно поранив цивільну особу, що намагалася незаконно перетнути українсько-румунський кордон.
Прикордоннику, який використав зброю проти цивільного особи, яка намагалася перетнути кордон з Румунією, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави
Вона зазначила, що у цій справі призначено необхідні експертизи, включаючи балістичну.
Нагадаємо
ДБР затримало прикордонника, який, за даними слідства, вірогідно, застрелив 39-річного чоловіка з Дніпра, що намагався незаконного перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.
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