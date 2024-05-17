Затримано прикордонника, який застрелив чоловіка при спробі незаконного перетину кордону – ДБР
Київ • УНН
ДБР затримало прикордонника, який застрелив 39-річного чоловіка з Дніпра під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.
ДБР затримало прикордонника, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Державному бюро розслідуванні.
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В ДБР повідомили, що було затримано військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.
Також в ДБР зазначили, що розпочато розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка, який тікав від прикордонників.
За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією
Окрім того, в ДБР зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.
Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови
Як повідомили в Бюро, загиблий мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.
У межах зареєстрованого кримінального провадження працівники ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли
Також в пресслужбі зазначили, що також допитано військовослужбовців прикордонного наряду.
Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)
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