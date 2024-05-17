Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  130317 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  123318 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  117918 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  163159 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64269 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  157616 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135594 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

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В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140173 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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16 мая 2024, 09:35  •  163159 просмотра
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11 мая 2024, 08:40  •  441055 просмотра

Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

ГБР задержало пограничника, который застрелил 39-летнего мужчину из Днепра при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области.

Криминал и ЧП •   •  6138 просмотра
Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Румынские пограничники нашли тело неизвестного утопленника в реке Тиса, что стало уже 30-м трагическим случаем во время попыток пересечь границу.

Общество •   •  6340 просмотра
"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника

Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.

Война •   •  6006 просмотра
Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях

Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

Кабинет Министров ввел ограничения на азартные игры в Интернете в Украине, включая ограничение рекламы с военной символикой, запрет на несколько аккаунтов для одного игрока, обязательные перерывы для игроков и разрешение игрокам устанавливать лимиты на расходы и время, проведенное в азартных играх.

Общество •   •  7203 просмотра
Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь

На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Украинские войска отбили российскую атаку в районе Старицы Харьковской области, в то время как российско-террористические войска с помощью авиации нанесли удары по районам Гарбузовки и Белого Колодезя, а также осуществили неудачные попытки улучшить свои тактические позиции в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении.

Война •   •  6157 просмотра
На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб

Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

На следующей неделе Верховная Рада планирует принять кадровые решения, включая изменения в правительстве и судей Конституционного Суда, а также потенциальные отставки не только членов Кабинета Министров.

политика •   •  6084 просмотра
Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о работе противовоздушной обороны против российского разведывательного беспилотника в Кировоградской области.

Война •   •  9111 просмотра
В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

Более 9 300 человек были эвакуированы из приграничных с Россией населенных пунктов Харьковской области.

Общество •   •  9694 просмотра
С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

В Днепре в жилом доме на территории церкви произошел смертельный пожар, который унес жизнь женщины 1960 г. р., а мужчину 1951 г.р. удалось спасти.

Общество •   •  7934 просмотра
В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

В 80-ю годовщину геноцида крымскотатарского народа Украина почтила его жертв, подняв крымскотатарский флаг с траурной лентой на здании Министерства иностранных дел, где присутствовали чиновники и крымскотатарские лидеры, которые осудили продолжающиеся репрессии и насильственную депортацию крымских татар со стороны РФ.

Общество •   •  8693 просмотра
К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа