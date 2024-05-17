Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР

ГБР задержало пограничника, который застрелил 39-летнего жителя Днепра при попытке пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Государственном бюро расследовании.

Детали

В ГБР сообщили, что был задержан военнослужащий пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя Днепра при попытке пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области.

Также в ГБР отметили, что начато расследование по факту гибели гражданского мужчины, который убегал от пограничников.

По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией - рассказали в ГБР.

Кроме того, в ГБР отметили, что гражданский не остановился по требованию пограничников, а бросился бежать.

Во время преследования беглеца военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы - рассказали в ГБР.

Как сообщили в Бюро, погибший имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.

В рамках зарегистрированного уголовного производства работники ГБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что также допрошены военнослужащие пограничного наряда.

Один из военнослужащих задержан, готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) - сообщили в ГБР.

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