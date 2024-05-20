Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР
Вражеская ракета сбита в Криворожском районе
Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность
По Изюму ночью россияне ударили "Искандером", ракетный удар повредил памятник архитектуры - прокуратура
"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные
Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер
Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА
Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае
В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны
На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага
Популярные
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы
Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны
20 мая: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Европейский день моря
Турецкий дрон, вероятно, нашел место крушения вертолета президента Ирана
Публикации
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для пограничника, который смертельно ранил гражданское лицо, пытавшееся незаконно пересечь украинско-румынскую границу.
Вражеская ракета сбита в Криворожском районе
Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" сбило вражескую управляемую ракету.
Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность
Из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной в Украине россия рассматривает возможность внесения изменений в трудовое законодательство, чтобы разрешить временное перемещение работников в районы с дефицитом рабочей силы с их согласия.
По Изюму ночью россияне ударили "Искандером", ракетный удар повредил памятник архитектуры - прокуратура
Российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области, повредив культурный центр и памятник архитектуры, что стало поводом для расследования нарушения законов и обычаев войны.
"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные
Более 450 000 украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+", тогда как в ТЦК и СП и ЦПАУ это сделали меньше людей, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер
Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на противоречивый "российский закон" в течение следующей сессионной недели.
Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА
Жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, ситуация контролируемая.
Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае
Атака украинских спецслужб с беспилотника повредила по меньшей мере одну установку на российском нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае рф.
В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны
Около 260 000 украинцев зарегистрировались в приложении "Резерв+", и значительно больше людей обновили свои данные через это приложение, чем через рекрутинговые центры.
На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага
Во время тушения пожара, вызванного российскими обстрелами в Новоандреевке Запорожской области, спасатели неоднократно попадали под вражеские обстрелы, а один пожарный получил ранения в результате сброшенного на них боеприпаса с беспилотника.