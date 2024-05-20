Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР

Пограничнику, который использовал оружие против гражданского лица, которое пыталось пересечь границу с Румынией, суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня мы имеем официально объявленное подозрение в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти потерпевшего. По такой статье можно на 10 лет лишиться свободы. На данном этапе проводится досудебное расследование и могу сказать, что избрана мера пресечения дополнительно для правоохранителя. Это - содержание под стражей без права внесения залога - сказала Сапьян.

Она отметила, что по этому делу назначены необходимые экспертизы, включая баллистическую.

Напомним

ГБР задержало пограничника, который, по данным следствия, вероятно, застрелил 39-летнего мужчину из Днепра, пытавшегося незаконного пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области.

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