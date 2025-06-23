Стрімер Лебіга зафіксував на відео "приліт" дрона під Києвом, вибухом від якого пошкоджено його дім 23 червня 2025
Київ • УНН
Український блогер Михайло Лебіга випадково зафіксував потужний вибух від російської дронової атаки поблизу Києва під час стріму 23 червня, ударною хвлею від якого було пошкоджено його житло. Лебіга відомий збором коштів на допомогу ЗСУ.
Популярний український блогер Михайло Лебіга під час свого ефіру на платформі Twitch випадково записав звук потужного вибуху від російської дронової атаки під Києвом в ніч на 23 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на фрагмент запису стриму в Instagram автора.
Деталі
На записі чутно, як автор коментує приліт бойових дронів-камікадзе, а через кілька секунд лунає звук потужного вибуху. Далі він спілкується ще з одним чоловіком, ймовірно своїм сусідом, обговорюючи атаку та можливу потребу надання допомоги постраждалим на вулиці.
Адарний дрон впав на дорогу. Хвиля від удару зачепила оселю автора відео. У квартирі частково покришилася штукатурка зі стелі та стін, повідомив блогер.
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За наявною інформацією, Лебіга зараз живе у будинку неподалік Києва. Саме там і сталася атака, випадково зафіксована чоловіком.
Доповнення
Блогер Михайло Лебіга відомий своїми стрімами на платформі Twitch, де він збирає кошти на допомогу Збройним силам України, зокрема на FPV-дрони. Раніше Лебіга вже проводив благодійні стріми, збираючи кошти на потреби армії, наприклад, на безпілотники "Сич" для ГУР МО.
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