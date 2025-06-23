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Стрімер Лебіга зафіксував на відео "приліт" дрона під Києвом, вибухом від якого пошкоджено його дім 23 червня 2025

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Український блогер Михайло Лебіга випадково зафіксував потужний вибух від російської дронової атаки поблизу Києва під час стріму 23 червня, ударною хвлею від якого було пошкоджено його житло. Лебіга відомий збором коштів на допомогу ЗСУ.

Стрімер Лебіга зафіксував на відео "приліт" дрона під Києвом, вибухом від якого пошкоджено його дім

Популярний український блогер Михайло Лебіга під час свого ефіру на платформі Twitch випадково записав звук потужного вибуху від російської дронової атаки під Києвом в ніч на 23 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на фрагмент запису стриму в Instagram автора. 

Деталі

На записі чутно, як автор коментує приліт бойових дронів-камікадзе, а через кілька секунд лунає звук потужного вибуху. Далі він спілкується ще з одним чоловіком, ймовірно своїм сусідом, обговорюючи атаку та можливу потребу надання допомоги постраждалим на вулиці.

Адарний дрон впав на дорогу. Хвиля від удару зачепила оселю автора відео. У квартирі частково покришилася штукатурка зі стелі та стін, повідомив блогер.

Будуть винні мені нову штукатурку

- прокоментував автор.

За наявною інформацією, Лебіга зараз живе у будинку неподалік Києва. Саме там і сталася атака, випадково зафіксована чоловіком.

Доповнення

Блогер Михайло Лебіга відомий своїми стрімами на платформі Twitch, де він збирає кошти на допомогу Збройним силам України, зокрема на FPV-дрони. Раніше Лебіга вже проводив благодійні стріми, збираючи кошти на потреби армії, наприклад, на безпілотники "Сич" для ГУР МО. 

Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони23.06.25, 13:14 • 1454 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Україна
Київ
Tesla
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