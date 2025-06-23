Стример Лебига зафиксировал на видео «прилёт» дрона под Киевом, взрывом от которого повреждён его дом 23 июня 2025
Киев • УНН
Украинский блогер Михаил Лебига случайно зафиксировал мощный взрыв от российской дроновой атаки вблизи Киева во время стрима 23 июня, ударной волной от которого было повреждено его жилье. Лебига известен сбором средств на помощь ВСУ.
Популярный украинский блогер Михаил Лебига во время своего эфира на платформе Twitch случайно записал звук мощного взрыва от российской дроновой атаки под Киевом в ночь на 23 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на фрагмент записи стрима в Instagram автора.
Детали
На записи слышно, как автор комментирует прилет боевых дронов-камикадзе, а через несколько секунд раздается звук мощного взрыва. Далее он общается с еще одним мужчиной, вероятно своим соседом, обсуждая атаку и возможную необходимость оказания помощи пострадавшим на улице.
Ударный дрон упал на дорогу. Волна от удара задела дом автора видео. В квартире частично осыпалась штукатурка с потолка и стен, сообщил блогер.
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По имеющейся информации, Лебига сейчас живет в доме недалеко от Киева. Именно там и произошла атака, случайно зафиксированная мужчиной.
Дополнение
Блогер Михаил Лебига известен своими стримами на платформе Twitch, где он собирает средства на помощь Вооруженным силам Украины, в частности на FPV-дроны. Ранее Лебига уже проводил благотворительные стримы, собирая средства на нужды армии, например, на беспилотники "Сыч" для ГУР МО.
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