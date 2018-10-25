Стрілянина в США: двоє людей загинули

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Число жертв стрілянини, відкритої в середу в магазині в місті Джефферсонтаун (штат Кентуккі), збільшилося до двох. Про це повідомив місцевий телеканал WAVE 3 та інші регіональні ЗМІ, інформує УНН.