Стрілянина в США: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Число жертв стрілянини, відкритої в середу в магазині в місті Джефферсонтаун (штат Кентуккі), збільшилося до двох. Про це повідомив місцевий телеканал WAVE 3 та інші регіональні ЗМІ, інформує УНН.
Раніше він інформував про те, що загинула одна людина.
Свідки події розповіли телеканалу, що стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.
Ретейлер виступив із заявою з приводу інциденту. “Ми шоковані і засмучені подією зі стріляниною, що сталася сьогодні близько 14:30 (22:30 за Києвом)”, — наводить його слова телеканал CNN. “Дякуємо місцевому відділенню поліції за швидке реагування, підозрюваний був затриманий, і зараз в нашому магазині забезпечена безпека”, — відзначили в Kroger.