Стрельба в США: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Число жертв стрельбы, открытой в среду в магазине в городе Джефферсонтаун (штат Кентукки), увеличилось до двух. Об этом сообщил местный телеканал WAVE 3 и другие региональные СМИ, информирует УНН.
Ранее он информировал о том, что погиб один человек.
Свидетели происшествия рассказали телеканалу, что стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке около магазина.
Ретейлер выступил с заявлением по поводу инцидента. “Мы шокированы и огорчены происшествием со стрельбой, которое случилось сегодня около 14:30 (22:30 по Киеву)”, — приводит его слова телеканал CNN. “Благодарим местное отделение полиции за быстрое реагирование, подозреваемый был задержан, и сейчас в нашем магазине обеспечена безопасность”, — отметили в Kroger.