Степанов заявив, що сьогодні підпише наказ про початок нацплану з масової вакцинації від COVID-19

"МОЗ разом із залученням відповідних українських фахівців, а також міжнародних експертів була розроблена дорожня карта із впровадження вакцин від COVID-19 і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Вже узгоджені у нас всі позиції, багато хто назвав його національним планом, хай буде так і сьогодні, я думаю, я його вже підпишу наказ, який вводить у дію цю дорожню карту. Цей наказ одразу з’явиться на сайті. Це документ у якому ми намагалися врахувати всі дрібниці, щоб він був зрозумілий", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації - вона відбуватиметься у три етапи.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 у межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Так, раніше в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.