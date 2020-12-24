Степанов заявив, що сьогодні підпише наказ про початок нацплану з масової вакцинації від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов планує підписати наказ про введення національного плану вакцинації від коронавірусу. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"МОЗ разом із залученням відповідних українських фахівців, а також міжнародних експертів була розроблена дорожня карта із впровадження вакцин від COVID-19 і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Вже узгоджені у нас всі позиції, багато хто назвав його національним планом, хай буде так і сьогодні, я думаю, я його вже підпишу наказ, який вводить у дію цю дорожню карту. Цей наказ одразу з’явиться на сайті. Це документ у якому ми намагалися врахувати всі дрібниці, щоб він був зрозумілий", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації - вона відбуватиметься у три етапи.
Як раніше повідомлялося в УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 у межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.
Так, раніше в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.