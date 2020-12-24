Степанов заявил, что сегодня подпишет приказ о начале нацплана по массовой вакцинации от COVID-19

"Минздравом вместе с привлечением соответствующих украинских специалистов, а также международных экспертов была разработана дорожная карта по внедрению вакцин от COVID-19 и проведения массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. Уже согласованы у нас все позиции, многие назвали его национальным планом, пусть будет так и сегодня, я думаю, я его уже подпишу приказ, который вводит в действие эту дорожную карту. Этот приказ сразу появится на сайте. Это документ, в котором мы постарались учесть все мелочи, чтобы он был понятен", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что разработало Национальный план внедрения вакцины против COVID-19 и проведение массовой вакцинации - она будет проходить в три этапа.

Как ранее сообщалось в УНН, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Так, ранее в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19, согласно которому Украине нужно 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.