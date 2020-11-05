Стефанчук обговорив з експертами Венеціанської комісії долю КСУ

“Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук спільно з експертами Венеціанської комісії обговорив основні проблеми, які породжуються рішенням Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27.10.2020 року в справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у дискусії брали участь генеральний директор Генерального директорату з прав людини та правових питань Ради Європи К. Джакомопулос, виконавчий секретар Групи держав проти корупції (GRECO) Дж. Еспозіто, в. о. Секретаря Венеціанської комісії С. Граната-Менгіні, директор Департаменту юстиції та правової співпраці Х. Юнкер та керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини П. Пушкар.

“Експерти Венеціанської комісії запевнили у готовності надати повну експертну підтримку Україні в частині надання висновків щодо впливу вищезгаданого рішення Конституційного Суду України на антикорупційну „архітектуру“ України, потенційної наявності конфлікту інтересів у окремих суддів, а також низку рекомендацій, які би включали варіанти визначення та контролю доброчесності суддів Конституційного Суду України”, — зазначається в повідомленні.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Альтернативний законопроект також подав спікер ВР Дмитро Разумков, який підтримав Антикорупційний комітет. Пізніше ще один законопроект зареєстрували в якості альтернативи до законопроекту глави парламенту.