Стефанчук обсудил с экспертами Венецианской комиссии судьбу КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. При обсуждении первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчук с экспертами Венецианской комиссии решение Конституционного Суда Украины, эксперты заверили в готовности предоставить полную экспертную поддержку Украине в части предоставления выводов о влиянии решения КСУ на антикоррупционную “архитектуру” Украина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.
“Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук совместно с экспертами Венецианской комиссии обсудил основные проблемы, которые порождаются решением Конституционного Суда Украины № 13-р/2020 от 27.10.2020 года по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины „О предупреждении коррупции“, Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в дискуссии участвовали генеральный директор Генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы К. Джакомопулос, исполнительный секретарь Группы государств против коррупции (GRECO) Дж. Эспозито, и. о. Секретаря Венецианской комиссии С. Граната-Менгини, директор Департамента юстиции и правового сотрудничества Х. Юнкер и руководитель отдела Департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека П. Пушкарь.
“Эксперты Венецианской комиссии заверили в готовности предоставить полную экспертную поддержку Украины в части предоставления выводов о влиянии вышеупомянутого решения Конституционного Суда Украины на антикоррупционную „архитектуру“ Украины, потенциальном наличии конфликта интересов в отдельных судей, а также ряд рекомендаций, которые бы включали варианты определения и контроля добродетели судей Конституционного Суда Украины”, — отмечается в сообщении.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, принявших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет. Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекта главы парламента.