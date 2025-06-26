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Стартує конкурс "Роби своє з Horeca Masters": підприємці можуть отримати до 500 000 гривень на власну справу

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" разом із брендом Kurator запускає конкурс для підприємців у сфері громадського харчування — "Роби своє з Horeca Masters".

Стартує конкурс "Роби своє з Horeca Masters": підприємці можуть отримати до 500 000 гривень на власну справу

Мета проєкту — підтримати власників закладів у містах і селах, які прагнуть масштабувати бізнес, оновити обладнання, запровадити нові послуги.

"Ми вже 10 років працюємо над тим, щоб у громадах хотілося жити, і системна підтримка малого бізнесу — важлива частина цього процесу. Адже підприємництво — це завжди про людей: тих, хто щодня тримає економіку на плаву, створює робочі місця й наповнює бюджети своїх громад. Через наші грантові програми ми вже підтримали 548 підприємців. І ми не зупиняємось, тому разом із брендом Kurator оголошуємо про старт конкурсу для підприємців у сфері громадського харчування", — зазначив Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді.

Хто може взяти участь?

До участі запрошуються власники та керівники діючих закладів громадського харчування у форматах Street & Casual Food (фудтраки, кав’ярні, пекарні) та Middle Segment (ресторани, кафе, dark kitchen, заклади при готелях).

Подати бізнес-ідеї можуть представники малого та середнього бізнесу. Конкурс проводиться по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій, або районів бойових дій, де органи державної влади тимчасово не діють.

"Компанія МХП системно працює з бізнесом HoReca – ми розвиваємо партнерство в галузі та пропонуємо продуктові рішення, що оптимізують процеси на кухні, зокрема під брендом Kurator. Також інвестуємо в розвиток HoReCa-спільноти через Horeca Masters. Це платформа, на якій власники закладів та шеф-кухарі отримують важливу для них інформацію, діляться досвідом та навчаються. Конкурс "Роби своє з Horeca Masters" – логічне продовження цієї роботи. Через такі конкурси ми створюємо умови, у яких підприємці отримують інструменти для розвитку і масштабування. Це сприяє формуванню відкритого та відповідального підприємницького середовища, що працює для підтримки економіки країни",  –  зазначає Наталія Шадчнєва, керівниця Центру розвитку HoReCa МХП.

Що передбачає конкурс?

Кожен із переможців отримає грант у розмірі від 250 000 до 500 000 гривень. Передбачено не більше чотирьох переможців. Загальний бюджет конкурсу — 2,5 мільйона гривень.

Ключові дати

• Прийом заявок: з 25 червня до 27 липня 2025 року (до 18:00)

• Оголошення переможців: 4 вересня 2025 року

Після старту конкурсу учасники зможуть долучитися до консультаційних вебінарів, де отримають допомогу щодо заповнення заявок. Детальні умови участі та форма подачі заявок — на офіційному сайті конкурсу.

Про конкурс

Конкурс для підтримки підприємців сфери HoReCa був започаткований у 2024 році Благодійним фондом "МХП – Громаді" та брендом Kurator для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Минулоріч у межах ініціативи підтримали 10 підприємців з Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей. Загальний бюджет склав 3,46 млн грн, з яких 1,2 млн грн — сума наданих грантів, 1,7 млн грн — співфінансування з боку переможців, і ще 560 тис. грн — внесок бренду Kurator. Кожен переможець отримав до 100 тис. грн на розвиток власної справи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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