Стартует конкурс "Роби своє з Horeca Masters": предприниматели могут получить до 500 000 гривен на собственное дело

Цель проекта — поддержать владельцев заведений в городах и селах, которые стремятся масштабировать бизнес, обновить оборудование, внедрить новые услуги.

"Мы уже 10 лет работаем над тем, чтобы в общинах хотелось жить, и системная поддержка малого бизнеса — важная часть этого процесса. Ведь предпринимательство — это всегда о людях: тех, кто ежедневно держит экономику на плаву, создает рабочие места и наполняет бюджеты своих общин. Через наши грантовые программы мы уже поддержали 548 предпринимателей. И мы не останавливаемся, поэтому вместе с брендом Kurator объявляем о старте конкурса для предпринимателей в сфере общественного питания", — отметил Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

Кто может принять участие?

К участию приглашаются владельцы и руководители действующих заведений общественного питания в форматах Street & Casual Food (фудтраки, кофейни, пекарни) и Middle Segment (рестораны, кафе, dark kitchen, заведения при отелях).

Подать бизнес-идеи могут представители малого и среднего бизнеса. Конкурс проводится по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий или районов боевых действий, где органы государственной власти временно не действуют.

"Компания МХП системно работает с бизнесом HoReca – мы развиваем партнерство в отрасли и предлагаем продуктовые решения, оптимизирующие процессы на кухне, в частности под брендом Kurator. Также инвестируем в развитие HoReCa-сообщества через Horeca Masters. Это платформа, на которой владельцы заведений и шеф-повара получают важную для них информацию, делятся опытом и учатся. Конкурс "Роби своє з Horeca Masters" – логическое продолжение этой работы. Через такие конкурсы мы создаем условия, в которых предприниматели получают инструменты для развития и масштабирования. Это способствует формированию открытой и ответственной предпринимательской среды, работающей для поддержки экономики страны", – отмечает Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

Что предусматривает конкурс?

Каждый из победителей получит грант в размере от 250 000 до 500 000 гривен. Предусмотрено не более четырех победителей. Общий бюджет конкурса — 2,5 миллиона гривен.

Ключевые даты

• Прием заявок: с 25 июня до 27 июля 2025 года (до 18:00)

• Объявление победителей: 4 сентября 2025 года

После старта конкурса участники смогут присоединиться к консультационным вебинарам, где получат помощь по заполнению заявок. Подробные условия участия и форма подачи заявок — на официальном сайте конкурса.

О конкурсе

Конкурс для поддержки предпринимателей сферы HoReCa был основан в 2024 году Благотворительным фондом "МХП – Громаді" и брендом Kurator для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях войны. В прошлом году в рамках инициативы поддержали 10 предпринимателей из Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей. Общий бюджет составил 3,46 млн грн, из которых 1,2 млн грн — сумма предоставленных грантов, 1,7 млн грн — софинансирование со стороны победителей, и еще 560 тыс. грн — вклад бренда Kurator. Каждый победитель получил до 100 тыс. грн на развитие собственного дела.