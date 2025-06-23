Станція метро "Святошин" відновила роботу через вихід №8 після нічної російської атаки. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітена, пише УНН.

Станція метро "Святошин": вихід № 8 до Чорнобаївської площі відновив свою роботу Водночас, через сильні пошкодження, ліфт поблизу станції відправили на ремонт - йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Доповнення

В ніч проти 23 червня росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено один із виходів зі станції метро "Святошин".

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до восьми осіб. Удари ворога пошкодили житлові будинки, офісні приміщення, бізнес-центри та автомобілі в кількох районах столиці.