Станция метро "Святошин": выход № 8 к Чернобаевской площади возобновил свою работу
Киев • УНН
Выход №8 со станции метро "Святошин" возобновил работу после ночной атаки. Лифт вблизи станции отправлен на ремонт из-за значительных повреждений.
Станция метро "Святошин" возобновила работу через выход №8 после ночной российской атаки. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, пишет УНН.
Станция метро "Святошин": выход № 8 к Чернобаевской площади возобновил свою работу. В то же время, из-за сильных повреждений, лифт около станции отправили на ремонт
В метрополитене отметили, что о возобновлении его работы сообщат дополнительно.
Дополнение
В ночь на 23 июня россия совершила комбинированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".
Напомним
Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев возросло до восьми человек. Удары врага повредили жилые дома, офисные помещения, бизнес-центры и автомобили в нескольких районах столицы.