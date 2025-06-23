Станция метро "Святошин" возобновила работу через выход №8 после ночной российской атаки. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, пишет УНН.

Станция метро "Святошин": выход № 8 к Чернобаевской площади возобновил свою работу. В то же время, из-за сильных повреждений, лифт около станции отправили на ремонт - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что о возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Дополнение

В ночь на 23 июня россия совершила комбинированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".

Напомним

Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев возросло до восьми человек. Удары врага повредили жилые дома, офисные помещения, бизнес-центры и автомобили в нескольких районах столицы.