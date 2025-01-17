Стане одним із найоплачуваніших гравців АПЛ: Голанд підписав новий контракт із "Мансіті"

Норвезький форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд підписав новий контракт із клубом до 2034 року, за яким буде отримувати 500 тис. фунтів (609 тис. дол.) на тиждень, що зробить його із найоплачуванішим гравцем не лише клубу, а й Англійської прем’єр-ліги. Про це повідомляє пресслужба клубу і профільні ЗМІ, передає УНН.

Деталі

"Ерлінг Голанд підписав новий 10-річний контракт з "Манчестер Сіті", згідно з яким він залишиться в клубі до літа 2034 року", - ідеться в повідомленні.

Як заявив сам Голанд: "Я дуже радий, що підписав свій новий контракт і можу з нетерпінням чекати, щоб проводити ще більше часу в цьому чудовому клубі".

"Манчестер Сіті" - це особливий клуб, повний фантастичних людей із чудовими вболівальниками, і це середовище, яке допомагає витягнути з кожного найкраще. Я також хочу подякувати Пепу, його тренерському штабу, моїм товаришам по команді та всім у клубі, тому що всі вони дуже допомагали мені за останні пару років. Вони зробили це таким особливим місцем, і тепер я Сіті, незважаючи ні на що. Я хочу продовжувати розвиватися, продовжувати працювати, щоб ставати кращим, і прагну зробити все можливе, щоб спробувати допомогти нам досягти більшого успіху в майбутньому", - сказав Голанд.

Також форвард "вибачився" перед захисниками команд-суперниць.

"Дорогі захисники, я розмірковував над останніми кількома роками, які ми провели разом. Як і в будь-яких відносинах, у нас були злети і падіння, висоти і низини. Це природно. Так, у нас були свої протистояння. Але ви підштовхували мене бути найкращою версією себе коли спалахували емоції. Нам усім іноді потрібно розслабитися. Так чи інакше, останнім часом ходить багато чуток. Я розумію. Іноді ви не хочете, щоб я був поруч. Але я думаю, що ми потрібні один одному. Іншими словами, ви доповнюєте мене. Тому все, що я можу сказати, це "вибачте". Я тут, щоб залишитися", - сказав нападник.

Деталі контракту не розголошуються, але, як пише портал tbrfootball.com, норвежець підписав не лише найтриваліший контракт в історії англійського футболу, а й найдорожчий. За новими контрактом він отримуватиме 500 тис. фунтів на тиждень без урахування бонусів та іміджевих прав.

Таким чином форвард отримуватиме 26 млн фунтів (31,7 млн дол.) на рік.

Доповнення

Ерлінг Голанд перейшов до "Манчестер Сіті" влітку 2022 року із дортмундської "Борусії" за 60 млн євро. За час проведений в "Мансіті", Голанд вигравав двічі чемпіонство АПЛ, Кубок Англії, Лігу Чемпіонів, а також Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок Англії.

Окрім того, Голанд вигравав титул "Golden Boy" - щорічна футбольна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року.

У нинішньому сезоні "Манчестер Сіті" показує невиразні результати, займаючи 6 місце в таблиці АПЛ. Голанд же у нинішньому сезоні провів 28 ігор, забив 21 гол та віддав 1 асист.

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